Othello sendomu kıskançlık sendromu olarak da bilinmektedir. Bu sendroma sahip olan kişilerde saplantılı düşünceler hakim olabilir. Gündelik hayatı psikoloji olarak etkileyen sendromlar arasında othello sendromu yer almaktadır.

Othello sendromu nedir?

Othello sendromu kişide patolojik kıskançlık hissi uyandıran ve bazı saplantılı düşüncelerin hakim olduğu bir psikolojik hastalık olarak tanımlanmaktadır. Othello sendromu yoğun haset duygunu barındırmaktadır. Bu kişilerde bende yoksa kimse de olmasın düşüncesi yoğun olarak hakimdir. Othello sendromu elinde var olan bir değeri kaybetmeme korkusu olarak da adlandırılmaktadır. Tedavi edilmesi gereken bir psikolojik sendromdur.

Othello sendromu aşırı özgüvensizliğin de getirisi olan bir sendromdur. Bu sendroma sahip olan kişilerde başkasında olan bir şeyin kendisinde olmasını isteme duygusu da ağır basmaktadır.

Othello sendromu belirtileri nelerdir?

- Kendini değersiz hissetme duygusu

- Çaresizlik

- Mutsuzluk

- İnanacak kadar kuruntu yaparak bir senaryo üretmek

- Şiddete eğilim

- Saldırganlık

- Küçük ve basit bir olaya karşı bile yüksek derecede tepki göstermek

- Sevgiliden ayrılmaktan korkma ve bu durumu bir fobi haline getirmek

- Sevgilisini herkesten saplantılı olacak şekilde kıskanma

Othello sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Othello sendromu psikolojik bir rahatsızlıktır. Tedavisi de ancak uzman psikologlar eşliğinde yapılır. Othello sendromu şüphesi ile psikoloğa danışan hastalara bir takım psikolojik muayene yapılır. Hastanın hayat öyküsü ve yaşam stili psikolog tarafından detaylı olarak dinlenir. Othello sendromu olan kişilerde saldırganlık ve şiddete aşırı bir eğilim vardır. Bundan dolayı hastaya bir takım şiddeti kontrol etme ve öfke kontrolü seansları uygulanır. Tedavi seçenekleri belirtilere yönelik olabilir. Othello sendromu ile doğan kıskançlık duygusuna yönelik bir takım seanslar yine yapılmaktadır.

Othello sendromu tedavisi bir müddet sürebilir. Tedavi süresi psikolog tarafından belirlenir. Hastanın özellikle şiddete eğilim göstermemesi amacı ile tedavi süresi boyunca bir takım nefes egzersizleri verilebilir. Nefes egzersizleri neticesinde hastada ki saldırganlık ve şiddet eğiliminde azalma gözlemlenmektedir. Othello sendromu tedavisi olan bir psikolojik sendromdur. Dolayısıyla bu hastaların mutlaka tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Othello sendromu tedavisi sayesinde hasta normal bir şekilde bu duygularından arınır. Kendini psikolojik olarak ve fiziksel olarak daha zinde ve daha iyi hisseder. Othello sendromu tedavisi çok yönlü olarak seyredebilir.

Othello sendromu testi nasıl yapılır?

Othello sendromu testi psikolog tarafından kişi dinlenerek yapılır. Kişiye bir takım soru doktor tarafından sorulur. Ardından hastanın vereceği cevaplar neticesinde othello sendromu testi koyulur. Othello sendromu belirtileri de teste büyük ölçüde yardımcı olur. Hasta eğer bu belirtileri yaşıyorsa büyük ihtimalle othello sendromu yaşıyor demektir. Hastaya othello sendromu teşhisi konulduktan sonra bir takım tedavi seçenekleri de geliştirilir. Othello sendromu testi bu şekilde hastaya uygulanır ve psikolojik olarak tedaviye başlanır.

Othello sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Othello sendromu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir psikolojik rahatsızlıktır. Eğer hastalar tedavi edlimezse gündelik hayatını yaşarken çok zorluklar çekebilir. Karşı cins ile ikili ilişkilerinde sürekli başarısız olur. Uzun süreli ilişki yürütemezler. Othello sendromu kişiyi toplumdan da soyutlayabilir. Toplumdan ve çevresinden sürekli olarak dışlanır ve sevilmezler. Bundan dolayı othello sendromu tedavi edilmesi gerekir.

Othello sendromu bir psikolojik bozukluk olduğundan dolayı hastanın psikolojisi önemli ölçüde etkilenir. Kişi gündelik hayatını yaşarken bile bu saplantılı düşüncelerinden kendini alamaz. Dolayısıyla hem ailesine hem de çevresine karşı odaklanma sorunu yaşar. Gündelik hayatını önemli ölçüde etkileyen bir psikolojik rahatsızlık olan othello sendromu mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Tedavi edildiği takdirde kişi psikolojik olarak rahatlar ve kendini daha iyi hisseder. Çevresine ve diğer insanlara karşı daha hoşgörülü ve sevecen bir tutum sergiler.