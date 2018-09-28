ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını açıkladı

YKS ek tercih sonuçları merakla bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'den resmi açıklama geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

YKS ek tercih sonuçları için tıklayın...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YURT KAYIT BAŞVURULARI 3-10 EKİM TARİHİNDE

Ek yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşen öğrenciler için yurt kayıt işlemleri 3-10 Ekim tarih aralığında alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu süreçte kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrenciler için misafir öğrenci statüsünde barınma imkanı sağlayacak.