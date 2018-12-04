ÖSYM YDS soru ve cevaplarını erişime açtı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık'ta yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS/3) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 adayları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...

YDS NEDİR?

ÖSYM'nin YDS kılavuzunda şu ifadelere yer verilmiştir: "İlgili mevzuat gereği, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri veya eşdeğerlikleri kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almaları gerekmektedir. Ayrıca, YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekir."

Sınava giren adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen YDS puan hesaplama ve standart sapma işlemleri hakkında detaylar haberimizde. 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 10.00'da yapılan sınava ilişkin en çok merak edilen husus puan hesaplama oldu. Yabancı Dil Sınavına giren adaylar puan hesaplama ve standart sapma gibi işlemlerini aşağıda yer alan linkten yapabilirler. Ayrıca YDS'den kaç puan almak gerekiyor? Yabancı Dil Sınavında net hesaplaması yapılırken yanlış cevaplanan sorular, doğru cevaplanan soruları etkilememektedir. Bu nedenle Yabancı Dil Sınavında yapmış olduğunuz doğru sayıları hiç bir eksiltme yapılmadan doğrudan net sayılarınıza yansımaktadır.

Diğer tüm sınavlarda olduğu gibi YDS ‘nin de yeter puanı bulunmaktadır. Yanlış yapılan soruların doğru cevaplanan soruları eksiltmediği bir sınav olduğu için hafife alındığı durumlarda da adaylar hayal kırıklığına uğrayabilmektedir.

YDS'de farklı adaylar için farkl puan barajı

YDS ’ye giren aday gruplarına göre baraj puanının da değişkenlik göstermektedir. Bu sınava giren aday gruplarından başarı koşulu için Doçent adaylarının sınavdan 100 üzerinden en az 65 puan, doktora ve sanatta yeterlilik sınavına başvuracak olan adayların ise en az 55 puan almaları gerekmektedir. Fransızca, Almanca ve İngilizce dilleri dışında farklı bir yabancı dil sınavı sonucuyla Doçentlik bilim sınavına başvurulmak istenirse Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir dil olması koşulu aranır.

YDS'den en az kaç puan gerekiyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’nda 100 üzerinden 65 almanız durumunda başarı koşulunu sağlamış olursunuz. Toplam 80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Sınavı’nda adayların dil bilgisi, cümle anlama kabiliyetleri, kelime bilgilerinin yanı sıra paragraf ve kompozisyon anlama başarılarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. YDS sadece gramer bilgisi ya da sadece kelime bilgisine dayanmadan, sınava girilen yabancı dilin tümüyle kapsayan alan sınav soruları çerçevesinde yapılmaktadır.