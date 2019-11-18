ÖSYM, üniversite sınavının tarihini açıkladı

ÖSYM 2020 sınav takvimini 18 Kasım'da erişime açtı. Gelecek yıl YKS, YÖKDİL, MSÜ ve DGS gibi sınavların hangi tarihte yapılacağı da takvimin erişime açılmasının ardından ortaya çıktı. Yılın ilk sınavı ise 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan e-YDS 2020 olacak.

2020 YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 1 Mart 2020 günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuruları ise 8-16 Ocak tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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