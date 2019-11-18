ÖSYM, üniversite sınavının tarihini açıkladı
Son dakika haberi: ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. YKS, YÖKDİL, MSÜ ve DGS sınavlarının 2020 yılında ne zaman yapılacağı takvim içerisinde yerini aldı. İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi içerisinde bulunan detaylar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin paylaştığı veriler...
ÖSYM 2020 sınav takvimini 18 Kasım'da erişime açtı. Gelecek yıl YKS, YÖKDİL, MSÜ ve DGS gibi sınavların hangi tarihte yapılacağı da takvimin erişime açılmasının ardından ortaya çıktı. Yılın ilk sınavı ise 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan e-YDS 2020 olacak.
2020 YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 1 Mart 2020 günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuruları ise 8-16 Ocak tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.