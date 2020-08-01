Kadınlarda yaşanan östrojen hormonu eksikliği ile beraber bazı belirtiler üzerinden kendini gösterebilmektedir. Mutlaka dengeli şekilde ve referans aralığı içerisinde olması gereken bu hormon, sağlık noktasında büyük öneme sahiptir. O yüzden gerekli önlemlerin alınması konusunda bilinmesi gereken bazı unsurlar söz konusudur.

Östrojen (Kadınlık) hormonu nedir?

Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen, aynı zamanda erkeklerde de yer alan ve önemli bir görevi bulunan hormondur. Ancak kadınlarda çok yüksek oranda yer alır ve ana kaynak olarak yumurtalık gösterilir. Yani kolesterolden sentezlenen bir hormon olması ile beraber ana kaynağı yumurtalıktır. Ayrıca böbrek üstü bezleri ile beraber yağ hücreleri üzerinden de üretimi gerçekleştirilmektedir.

Ergenlik dönemi ile beraber etkisini daha yüksek oranda gösteren östrojen hormonu; pubik ve koltuk altı tüyleri ile beraber meme gelişimi konusunda etki sağlamaktadır. Özellikle üreme sisteminin düzenlenmesi ile beraber adet döngüsü konusunda önemli görevleri bulunmaktadır. Zira döllenmiş yumurtanın rahime yerleşmesi ile beraber erken dönem embriyonun beslenmesi adına, uygun ortamın gelişmesi noktasında görevini yerine getirmektedir.

Östrojen (Kadınlık) hormonu ne işe yarar?

Özellikle hormonal açıdan östrojen kadınsı yanları ortaya çıkarması konusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ergenlik dönemi ile beraber kendini daha fazla belli eder ve hem erkek hem de kadın vücudunda önemli görevler üstlenir. Ancak kadınlarda yüksek oranda bulunduğu için daha çok kadınlar üzerinden ele alınması gerekir.

- Meme, pubik ve koltuk altı tüylerinin gelişmesine olanak verir,

- Üreme sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar,

- Adet döngüsünde önemli bir rol üstlenir,

- Döllenme ile beraber embriyo adına uygun ortamı yaratır,

- Kemik yapılanması ve sağlamlaşması konusunda vitamin ve mineral kaynakları ile ortak çalışır,

- Kanın pıhtılaşmasında görev alır,

- Vajen duvarların elastikiyet ve güçlülüğünü sağlar,

- Vajinal lubrikasyonda önemli rol oynar,

- Kolajen içeriği ve kalınlığını arttırır,

- Saçların kalıcı olmasını sağlar ve tüylerin daha ince görülmesine olanak verir,

- Karaciğerdeki kolesterolü üretimini düzenler,

- Kalp ve damar sağlığı için yardımcıdır,

Görüldüğü üzere östrojen hormonu İnsan vücudunda oldukça önemli görevler üstlenmektedir. Bu sebepten dolayı mutlaka dengeli şekilde referans aralığı içerisinde vücutta bulunması özellikle belli bir yaşa kadar oldukça önemlidir.

Östrojen (Kadınlık) yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Östrojen yani kadınlık hormonunun yüksekliği ya da düşüklüğü belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilir. Öncelikle başta düşüklüğü ele alındığı zaman özellikle orta yaşlardan itibaren kemik yapılanmasının yavaşlamasına neden olur. Kemik erimesi riski ile karşı karşıya kalma durumu yaşanabilir. Zaman içerisinde üreme yeteneği kaybolur ve doğurganlık tamamen biter. Bu doğrultuda özellikle meydana gelebilecek olası birçok hastalık üzerinden de aşırı düşüklük risk teşkil edebilmektedir.

Farklı sebeplerden dolayı östrojen hormonu vücutta çok yüksek çıkabilmektedir. Bu durum hem doğal sebeplerden hem de dışarıdan etkiler ile beraber söz konusudur. Özellikle bazı nedenlerden dolayı östrojen hormonunu yükseltmek adına ilaç tedavisi ile takviye uzman doktor kontrolü altında gerçekleşebilmektedir.

Aynı zamanda adet döngüsü boyunca östrojen ormanı devamlı olarak yüksek seviyede durur. Özellikle gebelik döneminde dengesiz şekilde östrojen hormonu artış göstermeye devam eder. Sağlıksız beslenme, sigara, alkol, steroid ilaçlar stres ve aşırı kaynaklarla beslenme gibi problemler de östrojen hormonunu yüksek orana çıkarmaktadır. Bu doğrultuda aşırı yağlanma, karaciğer bozuklukları, tümör ve benzeri durumlar ile karşı karşıya kalmayı yaratabilmektedir.

Östrojen (Kadınlık) dengelemek için yapılması gerekenler nelerdir?

Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen hormonunun dengeli şekilde kalması sağlık noktasını büyük öneme sahiptir. Bunun için iki farklı yöntem ile alınır. Bunlardan biri doktor kontrolü altında yapılacak olan farklı tedavi yöntemleridir. Kişinin kısa süre içerisinde yeniden sağlıklı noktaya ulaşmasına olanak verir. Bunun dışında mutlaka dengeli ve sağlıklı beslenme ile beraber stresten uzak bir yaşam çok önemlidir. Diğer taraftan düzenli egzersiz yapmak ve sigara ile alkolden uzak durmak da östrojen hormonu dengeleme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.