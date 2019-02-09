Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 2-0 yenen Osmanlıspor, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Ligin 21. haftası Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne oldu. Eryaman Stadı’nda yapılan başkent derbisini Burhan Eşer ve Sinan Kurt’un golleriyle 2-0 kazanan Osmanlıspor, üst üste 8. maçından galibiyetle ayrıldı. Mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Osmanlıspor, son 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 28 puan yazdırdı. Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor’u 1-0 yenen Osmanlıspor, ardından Bolu’da Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor’u 1-0, Afjet Afyonspor’u 3-2, Altay’ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor’u 3-1, Giresunspor’u 2-0, Balıkesirspor Baltok’u 1-0, Gençlerbirliği’ni de 2-0 mağlup etti. Başkent derbisinde elde ettiği galibiyetle puanını 41’e yükselten Osmanlıspor, averajla Gençlerbirliği’nin önünde ikinci sıraya yükseldi.

Sezonun ilk yarısını 41 puanla lider bitiren Gençlerbirliği ise ikinci devre oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Sinan Kurt alev aldı

Osmanlıspor’un formda oyuncusu Sinan Kurt, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi. 23 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Orta sahada görev yapan Sinan, böylece son 5 maçta gol sevinci yaşadı.