Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran’da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde çift idman yapıldığı belirtildi. Sabah antrenmanı ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman saha içerisine kurulan istasyonlarda dönüşümlü olarak yapılan kuvvet çalışmasıyla son buldu.

Akşam idmanı ise koşu çalışmasıyla başladı. Koordinasyon, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarım sahada çift kale maçla sürdü. İdman soğuma koşusu ve açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Hafif adale ağrıları bulunan Jovan, Mehmet Yiğit ve Ali Eren İyican tedbir amaçlı antrenmana katılmazken, tedavisi devam eden Barış Zeren takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

AA