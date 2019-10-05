Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı’dan TSYD’ye ziyaret

Teknik direktör Dalcı, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve Yönetim Kurulu Sekreteri Altan Altun ile bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen görüşmede taraflar, futbolun ve kulüplerin geldiği durum konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Hüseyin Doğru, futbolda son dönemdeki olumsuz gelişmelere dikkati çekerek, "Futbolda artık deniz bitti. Bu nedenle takımlar da genç oyunculara yöneldi. Osmanlıspor da aynı şekilde bu sezon kadrosunu gençlerden oluşturdu. Ankara sporu ve futbolu için el ele vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise İstanbulspor’dan sonra başkent ekibinde görev aldığını belirterek, "Burada gençlerden oluşan bir takım kurduk. Tabii gençleri bir araya getirmek önemli ancak onları maçlara ve lige hazırlamak çok zor. Biz şu anda bunları başardık. İnşallah gelecek yıllarda bunların arasından bazıları transfer olacak, kulübüne maddi değer katacak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Osmanlıspor Kulübü Basın Sorumlusu Erhan Doğan da yer aldı.