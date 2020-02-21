Osmanlıspor-Menemenspor maç sonucu: 2-0

Sezonun ilk yarısına damga vuran, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisiyle devreyi ilk 3’te bitiren Menemenspor’un önlenemez düşüşü tüm hızıyla devam ediyor. İzmir ekibi son olarak büyük umutlarla gittiği Başkent deplasmanından hüsranla döndü. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor’a konuk olan Sarı- Lacivertliler, zorlu maçtan 2-0 yenik ayrıldı. İç saha avantajını çok iyi kullanan Osmanlı, ağır zemin ve soğuk havada rakibine aradığı fırsatları vermedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde son derece oturaklı, ne yapmak istediğini bilen bir oyun ortaya koyan Mor-Sarılılar, aradığı golü 46. dakikada buldu.

Play-Off bile zor!

Eksik yakaladığı rakibine karşı Beykan Şimşek’le pozisyona giren Osmanlı, bu oyuncunun pasıyla buluşan Halil İbrahim Esen’in golüyle öne geçmeyi başardı. Menemen’in beraberlik çabası sonuç vermedi. Son dakikada Başkent ekibinden Ayuk skoru ilan etti: 2-0. Osmanlıspor rakibine şans tanımadı. Başkent ekibi bu kritik galibiyetle puanını 21’e çıkarıp ateş hattından çıkarken sezonun ikinci yarısında çıktığı 6 maçta 4. mağlubiyetini alan Menemen ise 32 puanda kalarak Play-Off yarışında yine kan daha kaybetti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Osmanlıspor: Castanero, Beykan Şimşek (Dk. 81 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90 4 Batuhan Yılmaz), Ayuk, Barış Zeren, Todorovic (Dk. 90 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Ali Keten), Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, (Dk. 72 Hüseyin Çolak), Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Dk. 69 Mehmet Boztepe), Ali Özgün

Goller: Dk. 46 Halil İbrahim Esen, Dk. 90 5 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 90 4 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Ercan Çoşkun (Ekol Göz Menemenspor)