Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.

08 Aralık 2019, Pazar 16:11
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Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge x, Gökhan Memişoğlu x, Oğuz kağan Çalışır x

Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Oğuz Yıldırım xx, Barış Zeren xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Erıc Ayuk xxx, Hasan Kılıç xx, Blagojevic xx, Beykan Şimşek xx (Okan Deniz dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk xx, Erdem Çetinkaya xx

Yedekler: Mele, Todorovic, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Batuhan Yılmaz, Tunahan Keskin

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, İbrahim Öztürk xx, Abdülkerim Bardakçı xxx, Özgür Özkaya xx, Adamu xx, Yılmaz Özeren xx, Tatos x (Mustafa Murat Uslu dk. 89 ?), Oğuz Han Ayanoğlu x (Deniz Vural dk. 81 ?), Leandrinho x (Hüsamettin Yener dk. 66 ?), Paixao x

Yedekler: Aydın Bağ, Hakan Demirci, Mesut Can Tunalı, Cenk Özkaçar, Kazımcan,

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Kırmızı kart: Hüsamettin Yener (dk. 78) (Altay)

Sarı kartlar: Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK) Özgür Özkaya (Altay)

İHA

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