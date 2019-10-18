Osmanlıspor, Fatih Karagümrük maçına odaklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fatih Karagümrük maçının zor geçeceğini, deplasmandan puanla döneceklerine inandığını söyledi. Teknik direktör Dalcı, Batıkent Tesisleri’nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük iyi bir oyuncu kadrosuna sahip. Gerçekten deneyimli, sahada ne yaptığını bilen ve oyunu etkileyecek ciddi ayakları var. Dolayısıyla zor bir maç olacak." dedi.

Rakiplerinin kendi sahalarına (Vefa Stadı) dönmelerini, onlar adına bir avantaj olarak değerlendiren Dalcı, şöyle devam etti:

"Ciddi bir seyirci potansiyelleri var. Bu ligde kolay maç yok. Her maçın kendisine göre zor bir hikayesi oluyor. Milli takım arasında iyi çalıştığımızı düşünüyorum. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bu anlamda takımıma güveniyorum. Puan ve puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Umarım bu anlamda oyuncularım beni mahcup etmez."

Başkent ekibinde 3 oyuncu eksik

Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı, Fatih Karagümrük maçında 3 oyuncudan yoksun bir şekilde mücadele edeceklerini ifade etti. Sistem takımı olduklarına dikkati çeken Mustafa Dalcı, "Oyuncularımızdan Beykan Şimşek ve Hasan Kılıç kırmızı kart cezalısı. Halil İbrahim Esen ise sakat. Bu oyuncuların yerine oynayacakların onların işlerini yapacaklarını düşünüyorum. Sistem içinde diğer oyuncular asli görevlerini yaptığı sürece çok fazla problem olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan gelen Erdem Çetinkaya’nın forvet hattında iyi işler yaptığını belirten Dalcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu arkadaşımız forvet bölgesinde oturdu. Aşağıdan iki oyuncu daha aldık. Erdem bizim işimizi görüyor. Mertan yavaş yavaş kendini toparladı; gerek mental gerekse fiziksel olarak. Mertan son dönemde artık eski Mertan olmaya başladı. Belki hafta sonu sahada görebiliriz."

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Osmanlıspor, 21 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.