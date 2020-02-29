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Osmanlıspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1 - 1

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 22 yaparken konuk ekip Fatih Karagümrük 38 puana ulaştı.

29 Şubat 2020, Cumartesi 16:14 Son Güncelleme:
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Osmanlıspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1 - 1

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmadı ve futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.


Stat: Osmanlı

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal

Osmanlıspor: Castanero, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 68 ), Beykan Şimşek (Batuhan Yılmaz dk. 88 ?), Mertan Öztürk

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek (dk. 70 Ahmet Aras), Attamah, Zeki Yıldırım (Erdal Öztürk dk. 79), Ndao, Emeghara (Darri dk. 39) Sobiech

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor)


Emin Kuvat – Mehmet Kalay – Cem Geçim / İHA

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