Osmanlıspor - Altınordu maç sonucu: 2-1

TFF 1’inci Lig’in 5’inci haftasında Osmanlıspor sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

21 Eylül 2019, Cumartesi 19:10
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Osmanlıspor - Altınordu maç sonucu: 2-1

TFF 1’inci Lig’in 5’inci haftasında Osmanlıspor sahasında Altınordu’yu 2-1 mağlup etti. Osmanlıspor’da galibiyeti getiren golleri Erik Ayuk ve Beykan atarken, Altınordu’nun tek golünü Muhammed Mert kaydetti. 

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç

OSMANLISPOR: Mele - Oğuz, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.81 Tamer Aşık), Hasan, Ayuk, Beykan, Barış (Dk.68 Jovan Blagojevic), Okan, Erdem (Dk.65 Mertan)

ALTINORDU: Erhan - Kerim, Sinan, Tagir, Budak, Oğulcan, Berkay (Dk.79 Burak) Hüseyin (Dk. 46 Ersel) Muhammed, Anıl, Yasin (Dk.46 Fatih)

GOLLER: Dk.27 Erik Mbu Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - Dk.46 Muhammed Mert (Altınordu)

SARI KART: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Santiago Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

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