Osmanlıspor - Afjet Afyonspor: 3-2

Spor Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Afjet Afyonspor'u 3-2 mağlup etti.
2’nci dakikada Osmanlıspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Hasan'ın plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ersel'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
65'inci dakikada Osmanlıspor atağında rakip savunmadan dönen topu kapan Yasin'in ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
86'ncı dakikada N'Diaye'nin ceza sahası içindeki sert müdahalesinde Afjet Afyonsporlu oyuncu yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Oltan penaltı atışını gole çevirdi: 2-2.
89'uncu dakikada Afjet Afyonspor'lu Seyfettin'in ceza sahası içindeki sert müdahalesinde Osmanlısporlu oyuncu yerde kaldı. Seyfettin direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Anıl'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Furkan Ürün (xx), Ali Tuna (xx)
OSMANLISPOR: Karcemarskas (xxx) - Anıl Karaer (xxx), Numan (xx), Muhammed (xx), N'Diaye (xx), Tugay (xxx), Hasan (xxx), Ayuk Mbu (xx) (Dk. 60 Beykan xx), Sinan (xxx) (Dk. 85 Aykut), Burhan (xx) (Dk. 82 Caner Arıcı), Mertan (xxx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx) - Renato Arapi (xx), Bayram (xxx), Seyfettin (x), İsmet (xxx), Nazmi (xx), Taşkın (xx), Mendy (xx) (Dk. 70 Oltan xxx), Yasin (xx) (Dk. 81 Enes), Sinan (xx), Ersel (xxx)
GOL: Dk. 2 Hasan, Dk. 65 Sinan, Dk. 89 (P) Anıl (Osmanlıspor) - Dk. 20 Ersel, Dk. 86 (P) Oltan (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Seyfettin (Afjet Afyonspor)
SARI KART: Tugay, N'Diaye, Caner Arıcı (Osmanlıspor) - İsmet, Yasin, Seyfettin, Bayram (Afjet Afyonspor)
Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)