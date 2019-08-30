Osmanlıspor - Adanaspor maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.

30 Ağustos 2019, Cuma 23:43
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Osmanlıspor - Adanaspor maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig 3. hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara’da Adanaspor’u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 

Adanaspor’da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk’a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3’üncü haftasında da 3 puanı kazanamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Adanaspor, ligdeki ilk beraberliğini aldı. 

Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı. 

Stat: Osmanlı 

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Ali Tuna xx 

Osmanlıspor: Mele xx, Ali Eren İyican xx, Mehmet Yiğit xxx, Ali Ülgen xx (Oğuz Yıldırım dk. 85 ?), Blagojevic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Barış Zeren xxx (Doğukan Efe dk. 84 ?), Ayuk xxx, Mertan x (Todorovic dk. 69 xx), Beykan Şimşek xxx, Okan Deniz xx 

Yedekler: Ahmet, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık 

Teknik Sorumlu: Turan İnce 

Adanaspor: Goran Karacic xx, Özkan Taştemur x, Serdar Bingöl xx, Veli Kızılkaya xx, Renan Diniz xx, Hakan Barış xxx, Serhat Tunç xxx, Ahmet Dereli xx (Abdulkadir Özdemir dk. 79 ?), Arabidze x (Bagayoko dk. 46 xx), Gleison xx (Enes Yasin Akyol dk. 46 xx), Eze xxx 

Yedekler: İsa, İhsan Uğur Göktaş, Eren Keleş, Utku Şen, Okan Adil Kurt 

Teknik Sorumlu: Levent Eriş 

Goller: Beykan Şimşek (dk. 20), Okan Deniz (dk. 74) (Osmanlıspor), Hakan Barış (dk. 55) Eze (dk. 78) (Adanaspor) 

Kırmızı kart: Özkan Taştemur (dk. 45) (Adanaspor) 

Sarı kartlar: Blagojevic, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Ahmet Dereli, Serhat Tunç, Eze (Adanaspor) 

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