Osmanlı’nın saldırı gücü savaşları kızıştırıyor!

11 farklı medeniyet bulunan Rise of Kingdoms’ta medeniyetler; Roma, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Çin, Japonya, Kore, Osmanlı, Arabistan ve Bizans olarak oyunda bulunuyor. Her birliğin kendine ait özel birlikleri ve bu birliklerin medeniyete kazandırdığı ekstra avantajlar da bulunuyor. Roma’nın Lejyonerleri ekstra piyadelerin savunma gücünü, hareket hızını ve gıda üretim hızını artırma gibi artılar sağlarken, Almanya’nın Töton Şövalyeleri ise süvarilerin saldırı gücünü ve askerlerin eğitim hızını artırma gibi artılar sağlayabiliyor. Oyuna yeni katılan Osmanlı’da ise özel birlik olarak Yeniçeriler bulunuyor. Oyuncular Osmanlıları tercih ettiğinde ise başlangıç komutanı olarak 1’inci Osman’a sahip oluyor ve aynı zamanda okçuları daha hızlı iyileştirme, fethetme ve kıta ilerlemelerinin hızını artırma, etkin beceri hızını artırma gibi pozitif özellikler elde ediyor.

Yeni başlayanlar için öğretici ve kolaylaştırıcı içerikler

Rise of Kingdoms gerek padişahların yeteneklerini geliştirme olanaklarıyla RPG türünün özelliklerini, gerekse gerçek zamanlı haritası üzerinde birliklerin hamlelerini kontrol edebilme ve strateji geliştirme olanaklarıyla RTS türünün özelliklerini bir arada sunuyor. Yeni başlayan oyuncuları ayrı bir sunucuya taşıyan Rise of Kingdoms, bu sayede onları kendi güçlerine yakın rakiplerle yan yana olma imkanı veriyor ve daha güçlü oyunculara yetişebilmeleri için fırsat sunuyor. Ayrıca oyun başlangıcında oyunculara oyunu öğretme konusunda oldukça yardımcı olan yönlendirmeleri ve Türkçe dil desteği ile oyun başlangıcından itibaren keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Rise of Kingdoms Hakkında

Rise of Kingdoms, gelişmiş 3 boyutlu modellemeleri ile RPG ve RTS oyun türlerini harmanlayarak gerçek zamanlı strateji oyunlarına yeni bir bakış açısı getiriyor. Açık dünya haritasıyla oyuncuları kısıtlı ekranlardan kurtarıyor ve 10 milyondan fazla indirmesi ile oyunculara uzun soluklu bir oyun deneyimi sunuyor. Türkçe de dahil olmak üzere 15 farklı dil seçeneği ile dünyanın her yer bölgesinde oyuncusu olan Rise of Kingdoms, tarihsel ögelerle bezeli bir oyun olmakla beraber birçok farklı kültürden oyuncuyu da aynı macera için bir araya getiriyor.