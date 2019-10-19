TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor'un 24 yaşındaki kalecisi Alp Arda, başarılı performansının yanı sıra yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. Galatasaray alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Alp, 2015'te babasını kaybedince futbolu bırakma kararı aldı. 2.5 yıllık ayrılığın ardından 2017'de sahalara dönen genç kaleci, İstanbul'da Yeşilköy ve Beylikdüzü takımlarında oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Merzifonspor'da forma giydi.

Bu sezon Osmaniyespor'a transfer olarak profesyonel liglere dönen genç kaleci, sezonun ilk 8 haftasında güven veren bir tablo sergiledi. Ligde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyen Alp, kalesinde toplam 10 gol görürken, birçok karşılaşmada takımın kurtarıcısı oldu.

Halen 11 puanla 10. sırada yer alan Osmaniyespor'un sezonu play-off potasında bitireceğini iddia eden Alp, "Sezonun henüz başındayız. Birbirimize tam olarak alışamadığımız için ilk 8 haftada çok fazla puan kaybettik. Ancak bu haftaki Batman Petrolspor maçından itibaren çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Takımımız rahatlıkla play-off'a girecek güçte" dedi.