Osmaniyespor - İçel İdmanyurdu maçına test engeli

3'üncü Lig 3'üncü Grup ilk hafta maçında bugün saat 15.00'te 7 Ocak Stadı'nda İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü ağırlayacak Osmaniyespor FK, karşılaşma öncesi koronavirüs testi yaptırdı. Ancak, Osmaniyespor'un yaptırdığı test Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı "Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat"a uygun bulunmadı. Yeni test için de zaman kalmayınca maç oynanmadı.

Karşılaşma ile ilgili kararın TFF tarafından verileceği belirtildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)



