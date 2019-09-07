Osmaniyespor FK-Karacabey Belediyespor: 1-2

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Karacabey Belediyespor oyuncusu Abuzer Gaffar Toplu, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk takım oyuncusu Selçuk Kaban 54'üncü dakikada topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. Uzatma dakikalarında Osmaniyespor, Cihat Ateş'in attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşma sonunda Osmaniyespor FK, sahadan puansız ayrılırken, Karacabey Belediyespor ise 3 puanın sahibi oldu.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Mehmet Sıraç Akpınar (xxx), Orhan Timurtaş (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (x), Ali Emre Erhal (x), Burak Kara (x) (Dk.46 Furkan Demir), Ahmet Baykal (xx), Ekrem Sütçü (x), Kerim Bölük (xx), Metehan Mimaroğlu (x), Deniz Karadeniz (xx) (Dk.66 Taşkın Kartal), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx) (Dk.71 Cihat Ateş), Tevfik Şanver (x), Onur Kızıltaş (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx), Hasan Güleryüz (xx), Saruhan Fındıkçı (xx) (Dk. 61 Sergen İlhan), İlyas Yılmazer (xxx), Muhammet Fettahoğlu (xx), Abuzer Gaffar Toplu (xxx) (Dk.73 Ömer Çetinbaş), Gökhan Cingirt (xxx), Onur Özcan (xx), Selçuk Kaban (xxx), Rasimcan Değirmenci (xx), Sadık Arda Yılmaztürk (xx) (Dk. 88 Ömer Faruk Gümüş)

GOLLER: Dk. 38 Abuzer Gaffar Toplu, Dk. 54 Selçuk Kaban (Karacabey Belediyespor); Dk.90+2 Cihat Ateş (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Kerim Bölük, Dk.64 Ali Emre Erhal (Osmaniyespor FK); Dk.35 Saruhan Fındıkçı, Dk.67 Hasan Kaya, Dk. 87 Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor)

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)