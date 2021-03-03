Osmaniyespor FK - Esenler Erokspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup 24’üncü hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup etti. 7 Ocak Stadı’nda saat 13.00’da başlayan maçı, Reşat Onur Coşkunses, Tolga Özcan ve Kaan Kaya hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıda Osmaniyesporlu oyuncu Yavuz Koç, 53’üncü dakikada penaltıdan topu filelere göndererek durumu 1-0 yaptı. 87’nci dakikada ise Emre Baysal’ın kaydettiği golle durum 2-0 oldu. Karşılaşma Osmaniyespor’un üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (xxx),Tolga Özcan (xxx), Kaan Kaya (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xxx) - Emre Baysal (xxx), Gencay Erten (xxx), Kerim Bölük (xxx), Alper Yener (xxx), Oğuzhan Bozkurt (x) (Dk.35 Halil İbrahim Cenik), Yavuz Koç (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Soner Birinci (xx), Burak Evren (xx) (Dk. 68 Mertcan Dursun), Onur Kızıltaş (xx) (Dk. 76 Bora Yılmaz)

ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı (xx) - Mert Somay (xx) Enes Soy (xx) (Dk. 58 Hüseyin Afkan xx), Berk Taşkın (xx) (Dk.87 Mehmet Mert Özkaptan), Muharrem Öner (xx), Aziz Kızılgün (xx), Murat Kayalı (xx) (Dk. 58 Muharrem Sarıkaya), Erdinç Karakaş (xx), Aziz Aksoy (xx), Taygun Vurgun (xx), Samet Dağlı (xx) (Dk. 71 İdris Furat)

GOLLER: Dk. 53 Yavuz Koç (Pen), Dk. 87 Emre Baysal (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim Cenik, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gencay Erten (Osmaniyespor FK) - Muharrem Öner, Berk Taşkın, Erdinç Karakaş (Esenler Erokspor)