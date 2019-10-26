Osmaniyespor FK - 1954 Kelkit Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 10'uncu hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Burak Gültek (xx), Adnan Akbulut (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Burak Kara (xx) (Dk.88 Onur Kızıltaş), Kerim Bölük (xx), Hamza Türkmen (xx), Metehan Mimaroğlu (xx), Deniz Karadeniz (x) (Dk.60 Buğrahan Bahar), Cihat Ateş (xx), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (x), Vedat Saygı (xx), Furkan Demir (x) (Dk.60 Yasin Çakaloğlu)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (x), Hüseyin Teker (x), Hamza İpekçi (xx) (Dk.74 Enes Ocak), Ensar Kemaloğlu (xx), Tufan Deniz Gelen (x), Erkan Bükülmez (xx), Adem Sağlam (xx), Adem Kaba (xx), Halil İbrahim Keleş (xx), Ozan Şamiloğlu (xx) (Dk.90 Kemal Kazan), Tayfun Çulha (xx) (Dk.46 Caner İlyas)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.40 Hüseyin Teker (Kelkit Belediyespor)



