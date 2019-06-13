Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada Minikler, Yıldızlar ve Ümitler erkek ve bayanlar kategorisinde il genelinden 150 sporcu yarıştı.

Osmaniye Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Doğru, birinci olan sporcuların Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılacaklarını belirterek hedeflerinin ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonluk yaşatan sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Müsabakalar sonunda ödül törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Hedefimiz her sıklette en güçlü sporcularımızla şampiyonalara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak" dedi.

İHA