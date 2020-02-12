Osmaniye, yüzme birincileri belli oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de düzenlenen yüzme okullar arası genç kız genç erkek müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan, müsabakalar, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Serbest, kurbağama, sırtüstü, kelebek sitilde olmak üzere 4 kategoride yapılan müsabakalara 7 okuldan 38 sporcu katılım sağladı. Dereciye giren sporcular ise okul sporları grup müsabakalarında Osmaniye ilini temsil edecek. Dereceye giren okul takımlarının madalya ve kupaları, Yüzme Antrenörleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.



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