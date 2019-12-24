Osmangazili hentbolcuların şampiyonluk coşkusu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Osmangazi Belediyespor Hentbol Akademi sporcuları, Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları’nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek şampiyon oldu.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa’nın çeşitli bölgelerinden toplam 7 okulun ter döktüğü müsabakalarda Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor’un akademi sporcuları damga vurdu. Nilüfer Kadriye Solakoğlu Ortaokulu’nu 15-1, Gürsu Zafer Ortaokulu’nu 12-3, Bisaş Ortaokulu’nu 14-5 ve Mudanya Atatürk Ortaokulu’nu 9-3 skorla farklı yenen minik yıldızlar birincilik kürsüsünde yer aldı.

Altın madalya coşkusu yaşayan sporcu ve antrenörlerini kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hentbol akademinin meyvelerini aldıklarını belirtti.

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