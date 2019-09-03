Osmangazili badmintoncular başarı sağladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Emre Mutlu ve Veysel Taşdemir, 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda göz doldurdu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli kulüplerden toplam 676 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya Osmangazi Belediyespor’un başarılı raketleri damga vurdu. Çift erkekler kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Emre Mutlu ve Veysel Taşdemir ikilisi şampiyon oldu. Aynı zamanda ferdi olarak boy gösterdikleri tek erkekler kategorisinde Emre Mutlu ikincilik, Veysel Taşdemir ise üçüncülük kürsüsünde yerini aldı. Büyük mutluluk yaşayan sporcular, gelecek müsabakalarda Bursa’yı ve Osmangazi’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Milli Takım’a seçilen genç yıldızları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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