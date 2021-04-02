Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Osmangazi Belediyespor, Hentbol Akademi sporcularıyla yeni sezonda bölgesel ligde mücadele edecek.

Osmangazi Belediyesi, yeni sezona iddialı giriş yapmayı hedefliyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak bölgesel lig müsabakalarına var gücüyle hazırlanan Osmangazi’nin sultanları, haftanın 5 günü kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenmanlar gerçekleştiriyor. Güner Alkan eşliğinde yapılan çalışmalarda sporcular, keyifli vakit geçirebilme imkanı buluyor.

Hentbol Akademi’de eğitim gören yıldız oyuncular, “Burada yetişen birçok ablamız şimdilerde ligin önemli takımlarında oynuyor. Ayrıca, Milli Takım forması ile ülkemizi temsil ediyor. İnşallah, bizler de elde ettiğimiz derecelerle yeni sezonda büyük bir ivme yakalayacağız. Pandemi dönemine rağmen ara vermediğimiz çalışmalarımızın karşılığını alacağız” dedi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da genç sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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