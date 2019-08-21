Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki amatör spor kulüplerinin çalışma koşullarını iyileştirerek geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Dündar, Osmangazi’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yönetici, teknik kadro ve sporcularını ağırladı. Osmangazi Kulüpler Birliği’nin öncülüğünde Soğanlı Kültür Merkezi’nde bir araya gelen kulüp temsilcileri, geçtiğimiz yıl kazandıkları kupaları da yanlarında getirerek sevinçlerini Başkan Dündar ile paylaştı. Kulüp yöneticilerini ve sporcuları tek tek tebrik eden Dündar, harcanan emeklerin neticesinde elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirtti.

DÜNDAR: KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Osmangazi olarak büyük bir ilçe olduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Ne mutlu bize ki, okullarımız, camilerimiz ve spor kulüplerimizin sayısı çok fazla. Çünkü, bunlar ne kadar çok olursa geleceğimiz de o kadar aydınlıktır” dedi. İlçeye kazandırdıkları spor tesislerinden gençlerin faydalandığını ifade eden Dündar, “Bunun yanı sıra her yıl kulüplerimize malzeme ve ulaşım desteği veriyoruz. Bu desteklerin karşılığını da bu kupalarla görüyoruz. Bütün kulüplerimizi, yönetici, teknik kadro ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah, gençlerimiz bu sportif başarıları ve gayreti okul hayatlarında da sürdürüp, hem sporcu olarak hem de eğitim anlamında en iyi şekilde yetişir. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz” dedi.

Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Zafer Akman da ilçedeki spor kulüplerinin her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Osmangazi’de 2018-2019 sezonunda tüm gruplarda kupa kazanan takımlarımız bir araya geldik. Kulüplerimizde çok büyük emeği olan Başkanımız Mustafa Dündar ile kupa sevincimizi paylaşıyoruz. Verdiği desteklerden dolayı bütün kulüpler adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

onuşmaların ardından Başkan Dündar, kulüp temsilcileri ve sporculara kupalarını teslim ederken, yeni sezonda başarı sözü aldı.

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