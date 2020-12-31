Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-ULUSLARARASI standartlarda 6 kulvarlı 200 ve 60 metrelik pistler, 6 ısınma kulvarı ile yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma gibi branş alanlarının yanı sıra, 830 kişilik tribünü ve 72 metre çatı açıklığı ile Türkiye’nin en büyüğü, dünyanın sayılı atletizm salonu Bursa’da açılış için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonunda incelemelerde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahin, Türk Atletizmi adına büyük bir heyecan duyduğunu açıkladı. Projenin mimarı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile birlikte salonda incelemelerde bulunan Şahin, dünyanın bu tesisi beklediğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE’DE ATLETİZMİN KALBİ BURADA ATACAK"

Osmangazi Atletizm Salonunun teknik özellikleri, iç hacmi ve alan içerisindeki pist sayıları ile Türkiye’nin en büyük atletizm ve spor salonu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Süleyman Şahin, yer tahsisinden inşaatına kadar tamamı Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan tesis için Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Şahin; “Bu tesisi şu an tüm dünya bekliyor. Hem kamplar, hem uluslararası organizasyonlar yapılacak. İnşallah tamamlandığı zaman, Türkiye’de atletizmin kalbi burada atacak. Rekorlar burada kırılacak. Uluslararası müsabakalar burada yapılacak. Ülkemize, Bursa’mıza, Osmangazi’mize değer katmış olacak. Bu miras, Türk gençliğine kalacak. Türkiye’nin ismini dünyaya duyuracak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun özel destekleri ve yakın ilgisi için teşekkür eden Dr. Şahin, salonun Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF’ın belirlediği standartlara göre inşa edildiğini ifade etti. Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Salih Başparmak’ta, pist çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Osmangazi Atletizm Salonunda, Mart ayından itibaren uluslararası müsabakalar düzenleyeceklerini açıkladı.

“YENİ DÜNYA REKORLARI BU SALONDA KIRILACAK…”

Bursa’ya değer katan projelere imza atan Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Osmangazi Atletizm Salonu’nun, yeni rekor ve rekortmenlere ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Pistlerin montaj çalışmaları yapılıyor. İnşallah 2021 yılı Şubat-Mart ayı gibi açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Salonumuzun tamamlanmasının ardından Bursa’mız, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı organizasyonlarla, uluslararası atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla, Türkiye’de atletizmin kalbi Osmangazi de atacak. Bu süreçte değerli desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Şahin’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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