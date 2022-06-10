Osman Zeki Korkmaz: Ezber bozmaya geliyoruz

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden İstanbulspor'u play-off hattından Süper Lig 'e taşıyan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesinde İstanbulspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Osman Zeki Korkmaz, kadro iskeletini çok fazla bozmadan 5, 6 takviye yapacaklarını söyledi. 'Marjinal değişiklikler olmayacak' diyen 40 yaşındaki teknik adam, "Bazı noktalara takım oyuncularımızı yukarı çekecek takviyeler yapıp, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"ERZURUMSPOR MAÇINI GEÇTİKTEN SONRA FUTBOLCULARDA ÇOK DAHA FAZLA İNANÇ OLUŞMAYA BAŞLADI"

Göreve geldikleri andan itibaren play-off hattından Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını dile getiren Osman Zeki Korkmaz, "Bir dönem ilk 2 için iddialı bir konuma geldik. Arka arkaya kazanma psikoloji biraz yordu bizi. Onu futbolcu arkadaşlara söyledim. Belki küçük detayları daha iyi yapabilsek, ilk 2'den çıkabilirdik. Orada da futbolcu arkadaşlar ve yönetime söylediğim gibi sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Orayı daha iyi yönetebilirdik. Göreve ilk geldiğimizde ve takımın ivme aldığı anlarda hep aklıma gelen şey, play-off'tan biz çıkacağız diyorduk. Ekip arkadaşlarımızla futbolculara bunu ikna ediyorduk. Bir dönem kazanma psikolojisiyle kötü sonuçlar aldık. Ama play-off'a kaldıktan sonra tüm motivasyonumuzu oraya vermiştik. O dönem ligde aldığımız sonuçlar, çok da performansımızı yansıtan sonuçlar değildi. Çünkü hazırlığımızı play-off maçlarına yapıyorduk. İşin aslı, iki ayaklı Erzurumspor maçını geçtikten sonra futbolcularda çok daha fazla inanç oluşmaya başladı. Çünkü, tek ayaklı maçlarda saha ya da rakip kim olursa olsun, yenme alışkanlığı olan bir takımız. Çok da güzel bir final oldu. İnsanların alışık olduğu finallerden farklı oldu. Finaller pozisyon ve oyun olarak daha kısır olurdu. Bence izleyenler çok keyif aldı. Biz de sonuçtan çok memnun olduk" diye konuştu.

"ÇOK PARA HARCAMAK, ÇOK KALABALIK OLMAK, ÇOK KUVVETLİ GÖZÜKMEK SONUÇLARLA PARALEL GİTMİYOR"

Kendilerinden çok daha güçlü bütçelerle mücadele ettiklerini ve kendilerinin Süper Lig'e yükseldiğini dile getiren Korkmaz, "Futbol böyle bir oyun. Çok para harcamak, çok kalabalık olmak, çok kuvvetli gözükmek sonuçlarla paralel gitmiyor. Futbol doğru kurgu, rasyonel bir eğitim yönetimi ve doğru kadro oluşturduğunuz zaman oyunun güzelliği burada. İşinize yarar sonuçlar alabiliyorsunuz" dedi.

"BAZI NOKTALARA TAKIM OYUNCULARIMIZI YUKARI ÇEKECEK 5, 6 TAKVİYE YAPIP, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Korkmaz, "Bizim hedefimiz takım iskeletini çok fazla bozmadan, oyuncularımızı yukarı çekecek; 5, 6, 7 takviye yapabiliriz" diyerek, "Marjinal değişiklikler olmayacak. Bazı noktalara takım oyuncularımızı yukarı çekecek takviyeler yapıp, yolumuza devam edeceğiz. Ekonomik politikamızdan şaşmayacağız. Aslında yine ezber bozmaya geliyoruz. Daha önce Süper Lig'de benzer bir modeli Gençlerbirliği yaptı. Avrupa'da birçok muadili var. Biz de aynı şekilde rasyonel bir ekonomi politikasıyla, doğru kadro tercihleriyle güzel bir futbol izleteceğiz. Bu konuda iddialıyız. Bakalım bu güzel futbol bizi Süper Lig'de nereye taşıyacak" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİMİZ EN ÜST SEVİYEDE, BUNDA KUŞKU YOK"

İstanbulspor'u Süper Lig'de yaşayabilir hale getirmek istediklerinin altını çizen Osman Zeki Korkmaz, "Biz buraya göreve ilk geldiğimizde ligi rahat bir yerde bitirelim kafi manzarasıydı. Bu o manzarayı bir üst lige taşıdık. Şimdi hayallerimiz en üst seviyede, bunda kuşku yok. Ama gerçekçi bakacak olursak ligde kalıcı hale gelmemiz lazım. Süper Lig'e göre ekonomimizi döndürür, işleyen hale getirmemiz lazım. Doğru oyuncu kadrosunu bulduktan sonra daha detaylı hedefler süreç içerisinde konulabilir. İstanbulspor'u öncelikle Süper Lig'de yaşayabilir, kendi kendini döndürebilir hale getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İSTANBULSPOR HERKESİN İKİNCİ TAKIMIDIR"

Son olarak tüm futbolseverleri maçlarına davet eden Korkmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"İstanbulspor herkesin ikinci takımıdır. Daha heyecanlı taraftarlarımız olacak. İstanbul'da futbol izlemeyi seven, futbolu seven herkesi maçlarımıza davet ediyoruz. Çünkü, hakikaten güzel bir futbol üretiyoruz. Bunu stadyumda takip etmek öncelikle İstanbullular sonrasında da tüm futbolseverler için ayrı bir keyif olacaktır."

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)