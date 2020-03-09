Osman Taşdemir: Bireysel hataları yine tekrarladık

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Akhisarspor’a konuk olan Osmanlıspor, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir bireysel hatalar nedeniyle kalelerinde gördükleri gollerle mağlup olduklarını belirtti.

İlginç bir maç olduğunu dile getiren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Rakibimizin çok usta ayakları var ama oyunun genelinde usta ayaklara karşı sonuca gitmeye çalıştık. Yaptığımız iki bireysel hatadan sonra maç çok farklı bir hale döndü. Sezon başından beri hastalığımız olan bireysel hataları bugün yine tekrarladık. Mağlubiyet üzüntü verici. Sonuç olarak bir yarışın içindeyiz, bize yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz."