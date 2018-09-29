Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-0 yenen Denizlispor’un teknik direktörü Osman Özköylü, futbolcuların istediklerini çok güzel bir şekilde sahaya yansıttığını ve kazanmayı bildiklerini söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmanın sevindirici olduğunu belirterek, gündüz saatinde işleri olmasına rağmen maça gelen taraftara teşekkür etti.

Son iki haftada aldıkları galibiyetlerin ardından ligde geldikleri yerin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Özköylü, şöyle konuştu:

"Ligin ilk haftalarında belli sıkıntılar yaşadık. Ama bazı şeylerin oturması lazımdı. 14-15 yeni transfer yapmış, geçen seneden 8-9 oyuncusu kalmış bir takımın yeni bir teknik direktörle yeni bir oyun anlayışını özümsemesi, bunu uygulamaya başlaması çok kolay değil. Zamanla bu iş olacak. Bugün oyuncu arkadaşlarımız bizim istediklerimizi doğru şekilde sahada yapmaya çalıştılar. Topa sahip olmaya çalıştık. Rakibin bekleyerek oynayacağını biliyorduk. İlk yarı biraz yavaş oynadık. Daha hızlı ve daha seri paslar yapmamız lazımdı. Daha dikine düşünmemiz lazımdı. Burada biraz eksik kaldık. Bunun neticesinde de iki tehlikeli pozisyon verdik. Geri düşebilirdik. Ama o noktalarda kalecimizin başarısı takımı ayakta tuttu. İkinci yarıda gelen goller, bugünkü galibiyet için bizi çok mutlu etti. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takım istediklerimizi çok güzel bir şekilde sahaya yansıttı ve kazanmayı bildik. Elazığspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Orhan Kaynak: "Merkez Hakem Kurulu’nun bu maçı izlemesi lazım"

Tetiş Yapı Elazığspor’un teknik direktörü Orhan Kaynak da puan alma umuduyla maça geldiklerini aktararak, "Puan alacak kapasitemiz ve güvenimiz vardı. İlk yarıda istediğimiz taktik anlayışıyla iki çok net gol pozisyonu bulduk, atmalıydık. Gol atmakta ve pozisyonlara girmekte zorlanıyoruz." dedi.

Maçın ikinci yarısında hakemin verdiği kararlarla oyuna etki ettiğini belirten Kaynak, şunları kaydetti:

"İkinci yarı anlamsız bir şekilde hakemin verdiği, vermediği kararlarla maçın gidişatı bir anda değişti. Keşke 11-11 devam etseydi oyun, bir sıkıntı yaşamayacaktık. Biz burada puan alacağımızı düşünüyorduk. Ama verdiği vermediği faullerle benim oyuncularım gerildi, sarı kart gördü, arkasından kırmızı kart gördü. Bu kadar da bariz hatalarla illa rakibe penaltı vermek zorunda değil bir tarafa yönlenmesi için oyunun. Orta sahada iki ters karar, oyuncuların psikolojisini, dengesini oldukça bozuyor. Bence Merkez Hakem Kurulu’nun bu maçı incelemesi lazım. Hakemler takdir haklarını genelde ev sahibine kullanıyorlar ama ben yaşayamıyorum bunu. Ev sahibi üstünlüğünü içerideki maçlarda göremiyorum."