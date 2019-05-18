Osman Özköylü: Süper Lig’i sonuna kadar kovalayacağız

Spor Toto 1. Lig’in son hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunanOsmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, keyifli ve güzel bir maç oynandığını dile getirdi.

Güzel bir havada mücadele ettiklerini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Kendi adımıza lig boyunca az şans bulan ve şans bulamayan oyuncularımızı görmek istedik. Onların hazır olduklarını görmek bizi mutlu etti. Sahada güzel işler oldu. Neticesinde güzel bir 3 puanla ligi bitirdik. Önümüzde play-off maçları var. Gazişehir Gaziantep ile eşleştik. İnşallah Süper Lig’i sonuna kadar kovalamak için elimizden geleni yapacağız."

Özköylü, daha önce çalıştırdığı takımlardan Adana Demirspor’un da play-off etabına kaldığının hatırlatılması üzerine, "Adana Demirspor da son dönemde gösterdiği performansla play-off’a kaldı. Hayırlısı olsun. Artık olayın rengi daha başka. Biz kendimize göre planlarımızı yapacağız. İnşallah ilk maçta Gaziantep’ten avantajlı skorla Ankara’ya dönmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.