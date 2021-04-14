Osman Özköylü: Son 5 maçımızda 15 puan hedefliyoruz

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek 5 maçlık galibiyet serisi sona eren ilk 2 hedefindeki Altay, yarın Ankaraspor deplasmanında yeni bir seri başlatmaya çalışacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Çağdaş Altay düdük çalacak. İzmir temsilcisi düşme hattında yer alan Başkent ekibini mağlup ederek direkt Süper Lig iddiasını korumayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların ligde 53, Ankaraspor'un ise 22 puanı bulunuyor.

İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren sol kanat Erhan forma giyebilecek. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, daha önce 2 kez Play-Off yarı finali oynattığı Ankaraspor'a bu kez rakip olacak. Deneyimli teknik adam, Başkent ekibinin son 2 maçında Akhisarspor ve Adanaspor'u (D) yenerek moral bulduğunu, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Teknik patron Özköylü, "Bizim kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Son 5 maçımızda 15 puan hedefliyoruz" dedi. (DHA)