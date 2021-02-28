Osman Özköylü: Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında lider Giresunspor'u mağlup eden Altay, Karadeniz ekibinin ligdeki 12 maçlık galibiyet, 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü ise kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarına işaret eden Özköylü, şunları kaydetti:

"12 haftadır kazanan çok moralli oynayan bir takıma karşı deplasmanda alınan bu galibiyet çok önemli. Böyle bir oyuna ve 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız harika oynadılar. Bir takım deplasmanda nasıl oynar bunu gösterdik. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Takıma moral motivasyon vermesi açısında önemli bir galibiyet oldu. Bu galibiyetle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."