Osman Özköylü: Kazanılan 3 puan çok önemli ve değerli

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bursaspor'a konuk Altay, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ilk 2 yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Bursaspor’un genç, dinamik ve kendi sahasında iyi oynayan bir ekip olduğuna dikkati çeken Özköylü, "Bursaspor’a karşı kazanılan galibiyet çok önemli ve değerli. Ligin kilit maçlarından bir tanesiydi. İlk yarıda istediğimiz gibi oynamadık. Topu biraz Bursaspor’a verdik. Golü erken bulmanın psikolojisi, Bursaspor’un kazanma arzusu oyuna soktu onları. İlk yarı iyi olmamasına rağmen ikinci, üçüncü hatta dördüncü golü atabileceğimiz pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı istediğimiz bir oyun oldu. Akıllı ve baskılı oynadık. Doğru hücumlar yaptık. Bursaspor’u çok oyuna sokmadık. Tek verdiğimiz pozisyon gol oldu. Her şeye rağmen zor bir deplasmanda kazanılan 3 puan çok önemli ve değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunu bu maçla başardık." ifadelerini kullandı.



