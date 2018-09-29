Osman Özköylü: “Kalecimizin başarısı takımı ayakta tuttu”

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Elazığspor’u ağırlayan Denizlispor karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özköylü maçın kahramanının kaleci Stackhowiak olduğunu belirtti. İlk yarı yavaş oynadıklarını kaydeden Özköylü, ikinci yarıda buldukları gollerle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını anımsattı. Özköylü, “Tabii ki son 2 haftada aldığımız galibiyetlerin arkasından ligde geldiğimiz yer bizi çok mutlu ediyordu. Bunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Bu takım potansiyeli olan bir takım. Ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Evet ligin ilk haftalarında belli sıkıntılar yaşadık. Ama bazı şeylerin oturması lazımdı. Çünkü biz hep söylüyorum yeni bir takımız. 14-15 yeni transfer yapmış, geçen seneden 8-9 oyuncusu kalmış bir takımın yeni bir teknik direktörle yeni bir oyun anlayışını özümsemesi, bunu uygulamaya başlaması çok kolay değil. Yani dünyanın en iyi hocaları da yeni gittiği takımlarda bunu hemen çok kolay yapamıyorlar, zamanla bu iş olacak. Ama özellikle Eskişehirspor maçının ikinci yarısı, Osmanlı maçının tamamı, bu gün oyuncu arkadaşlarımız bizim istediklerimizi doğru şekilde sahada yapmaya çalıştılar. Topa sahip olmaya çalıştık. Rakibin bekleyerek oynayacağını biliyorduk. İlk yarı biraz yavaş oynadık. Daha hızlı ve daha seri paslar yapmamız lazımdı. Daha dikine düşünmemiz lazımdı. Burada biraz eksik kaldık. Bunun neticesinde de iki tehlikeli pozisyon da verdik. Geri düşebilirdik. Gerçekçi olmaz lazım. Ama o noktalarda kalecimizin başarısı takımı ayakta tuttu. İkinci yarıda gelen goller, bugünkü galibiyet için bizi çok mutlu etti. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Özköylü, ayrıca Türkiye Kupası karşılaşmaları kapsamında hafta içi karşılaştıkları Bozüyük Vitraspor maçında sakatlanan Tonia Tisdell’in 1 ay sahalardan uzak kalacağını da ifade etti.







