Osman Özköylü: İlk 2 iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz

Spor Toto 1. Lig’de konuk ettiği Beypiliç Boluspor’a 1-0 mağlup olan Altay’da teknik direktör Osman Özköylü, ilk 2 iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerine inandığını belirtti. Özköylü, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, yakaladıkları 5 maçlık galibiyet serisinin ardından sürpriz bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Bugün özellikle ikinci yarıda çok etkili bir oyunlarının olduğunu ancak yakaladıkları pozisyonlarda Boluspor kalecisini geçemediklerini kaydeden Özköylü, şöyle konuştu:

"Son 5 dakikada bir gol bulabilseydik belki ikinci bir golü de atabilirdik. Çünkü oyunu o noktaya getirdik. Maalesef maçı kaybetmemizin en önemli sebeplerinden biri ilk yarıdaki düşük tempolu ve üretkenlikten uzak oyunumuzdu. Bu bizim adımıza hiç istemediğimiz bir durum. Rakip adına pozisyon olmayan maçta 1-0 kaybettik. Böyle bir maçı kaybetmek bizi üzüyor."

Özköylü, oyuncularına ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki 5 maçı da geldiğimiz noktadaki zorlukları bilerek kazanmaya devam ederek geçireceğiz. İlk 2 iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Sonrasında ne olur diye bakacağız ama bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak." ifadelerini kullandı.