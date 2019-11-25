Osman Özköylü: Gelişim gösteren bir takımız

TFF 1. Lig’de 12. haftanın son maçında Altınordu, Boluspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. İlk yarıda Altınordu’nun pas organizasyonunu bozmayı başardıklarını kaydeden Özköylü, "Tek bir tehlikeli atakları vardı o da gol oldu. O pozisyondan önce Cumali’ye yapılan harekete bakmak lazım. Tabii ki hakem takdiri. Üçüncü bölgede üretkenliği sağlayamadık. Gelişim gösteren bir takımız, iyi oynuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özköylü, iki takımın da bulunduğu yeri hak etmediğini, karşılaşmanın başında sakatlanan Mustafa Durak’ın kasığında bir yırtık olduğunu belirterek, "Hakem o pozisyonda faul bile çalmadı. Pozisyonu izlediğinde kendisi de utanacaktır. Mustafa’nın çıkışıyla oyun içindeki organizasyonumuz bozuldu." diye konuştu.