Osman Özköylü: Bireysel hatalardan maçı kaybettik

TFF 1. Lig’de Altınordu’ya 3-1 mağlup olan Altay’ın teknik direktörü Osman Özköylü, iyi mücadele ettikleri maçta böyle bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını bildirdi.

Osman Özköylü, Adana Demirspor galibiyetinden sonra bu maçı kazanmanın çok önemli olduğunu ancak bunu başaramadıklarını kaydetti. İlk yarıda genç ve dinamik bir takıma karşı verdikleri tepkinin çok iyi olduğunu belirten Özköylü, şöyle konuştu: "Öne de geçtik. Rakibe ilk yarıda neredeyse hiç pozisyon vermedik. Sadece iki cılız şutları var. Böyle bir maçta ikinci yarının başında çok basit bir hatadan yediğimiz gol rakibi oyunun içine daha fazla soktu. Zaten karşımızda genç, dinamik, sahada oyun organizasyonu anlamında çok hızlı oynayan, hatayı affetmeyen bir Altınordu takımı vardı. Yediğimiz 3 gol de bizim bireysel hatamızdan kaynaklanan pozisyonlar. Onun dışında Altınordu’nun pozisyonu yok. Ona rağmen biz 3-1 kaybettik."

Özköylü, Ankara Keçiörengücü karşısında da yaptıkları bireysel hatalarla sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Bu kadar iyi mücadele ettiğin bir maçta böyle bir mağlubiyeti almak gerçekten çok üzücü. Sonuna kadar kovalamaya çalıştık, rakip 10 kişi kaldıktan sonra ciddi anlamda yüklendik ama bir türlü istediğimiz şansı bulamadık. Golü atamadık." ifadelerini kullandı.

Geride kalan 11 haftada Süper Lig hedefine ulaşacaklarını belirten Özköylü, "Biz bunu başaracağız. Benim hiç kuşkum yok. Geldiğim günden beri söylüyorum. Bu takım inşallah bu sezon hedeflediği noktaya ulaşacak." diye konuştu

AA



