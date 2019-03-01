Osman Olcay Orak: 'Ders almamız gereken bir maç oldu'

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Fenerbahçe'ye 60-36 mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Osman Olcay Orak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin BŞB Başanrenörü Osman Olcay Orak, “İkinci yarı hücum edemedik, bunu normal karşılıyorum. Fenerbahçe iyi bir takım, Euroleague sertliğiyle oynuyorlar. Fakat yaptığımız basit müdafaa hatalarından 29 sayıda tuttuğumuz rakibi, 39 sayıda tuttuk maalesef. Kritik anlarda da kaçırdığımız şutlar Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet almasını sağladı. Bizim için gerçekten ders alınması gereken bir maç. Önümüzde ligin bitmesine 7 maç, üzerine de Play-Off var. Bu seviyede sertliği arttırıp Allah nasip ederse Play-Off'ta bizim için belki de önemli bir sinyal olacak kazanmak için” diye konuştu.

Kötü bir maç oynadıklarını söyleyen Mersin BŞB'li oyuncu Petronyte ise, “Bugün sadece 36 sayı bulabildik. Bu kabul edilebilir bir skor değil. İnanılmaz düşük bir skor. 21 tane top kaybı yaptık ve Fenerbahçe bunlardan 21 sayı buldu. Bu da çok kötüydü. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Dün çok sert bir maç oynadık ve kazandık. Bu gün de zorlu bir mücadeleden çıktık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçları kazanacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



