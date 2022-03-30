Osman Göçen: “Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda madalya”

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 86 kiloda rakibini yenerek bronz madalya kazanan Osman Göçen müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İkinci kez büyükler Avrupa Şampiyonası’na katıldığını ifade eden Göçen, “Geçen sene madalya alamadım. Bu sene altın madalya için geldim. Yarı finalde son dakikada talihsiz sakatlığım oldu. Maçtan sonra ayağımın üstüne basamıyordum. Doktorumuz müdahale etti maçtan sonra. Çok şükür maça çıkabildim ve üçüncü oldum. Bu madalyamı aileme armağan ediyorum. Büyüklerdeki ilk madalyam. Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda Allah izin verirse oradan madalyayla döneceğim” dedi.

BUDAPEŞTE (İHA)