Osman Çakmak: Türk halkından helallik istiyorum

Avrupa şampiyonluğu ile adını tüm dünyaya dururan Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak, futbolu bıraktığını açıkladı. TSYD Ankara Şubesi'nde yaptığı basın toplantısında Osman Çakmak, "Normalde sahanın içerisinde çok hırslı bir oyuncuyum. Ama bir o kadar da duygusal bir insanım. Bu benim için 11 yaşından beri başlayan bir kariyer. Tarih bugünü de yazacak. Beşler benim için çok önemlidir. O yüzden 5 numaralı formayı giydim. En büyük amacım ülkeme hizmet etmekti. Çocukluk hayalimdi milli takım formasını giymek, futbolcu olmak ama her şeyin bir sonu var. Bugün ben de üzülerek futbol kariyerimin sonuna geldim ve kariyerimi sonlandırıyorum" dedi.

"TÜRK HALKININ KAHRAMAN İLAN ETTİĞİ ARKADAŞLARIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milli forma ile yakaladığı başarılardan bahseden Çakmak, "En çok istediğim ay yıldızlı formayı 'Gazilik' unvanı adı altında Allah bana nasip etti. Benim için ayrı bir duygu, ayrı bir heyecandı. Dünya üçüncülüklerimiz, ikinciliklerimiz ve Avrupa iampiyonluğumuz var. EuroCup şampiyonluğumuz var. Bunlar zor elde edilen başarılar. Ben de bu takımın bir parçası olma anlamında bugüne kadar emeği geçen bütün hocalarıma ve benimle birlikte sahada mücadele eden o amputenin değerleri, Türk halkının kahraman ilan ettiği arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINDAN HELALLİK İSTİYORUM"

"Ay yıldızlı bayrağı, daha heyecanlı daha genç arkadaşlarımıza teslim etmemiz gerekiyor" diyen Gazi Osman Çakmak sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Kupası'ndan sonra üzücü olaylar yaşadım. Benim için en önemli olan değer ay yıldızlı bayraktan sonra gelen annemi kaybettim. Babam rahatsız. Bunlar hayatta yaşayabileceğimiz Allah'ın bize vermiş olduğu bir imtihandır. Şükretmeyi bilen insanlarız ve şükrettik. Son bir ayda almış olduğum zor bir karardı. Düşündüm yapabilir miyim bir sezon daha, Avrupa Şampiyonası'nda tekrardan bir takımın içerisinde olabilir miyim diye. Beyin çok şey ister ama vücut bazen izin vermez. O saatten sonra hem takımına, hem kendine zarar vermiş olursun. Bunun için Türk halkından helallik istiyorum. Herkes hakkını helal etsin Dünya Kupası'nda kaçırdığım penaltı için. Ben arkadaşlarıma ve federasyonuma güveniyorum. Türk halkına Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşatacaklardır."