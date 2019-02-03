Osman Çakmak kimdir? Osman Çakmak nereli?

Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Tokat’ın Zile ilçesinin Narkışla köyünde yaşanan olayda Çakmak’ın Annesi Sultan Çakmak hayatını kaybetti, babası ise hastanede yoğun bakımda. Tüm bu yaşananların ardından Osman Çakmak kimdir? Sorusunun cevabı aranmaya başlandı! İşte detaylar...

Osman Çakmak kimdir?

Çiftçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Çakmak, ilköğretimini bitirdikten sonra iki abisiyle birlikte İstanbul’a çalışmaya geldi.

Abilerinin karşı çıkmasına rağmen Zeytinburnuspor seçmelerine katıldı. Osman’daki yeteneği daha ilk anda fark eden hocaları, bu futbol tutkunu genci hemen takımı aldı.

Zeytinburnuspor formasıyla profesyonelliğe ilk adımını atan Osman Çakmak, futboldan arta kalan zamanlarda da marangozhanede çalışıyor ve ailesine maddi destek veriyordu.

Yeşil saha ile marangozhane arasında mekik dokuyan Osman Çakmak’ın hikayesinin kırılma noktası iki abisinin vatani görevlerini icra etmek için askere gitmeleri oldu.

Abileri askere giden Osman Çakmak, artık ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyaydı. Ailesine bakabilmek için daha çok çalışması ve daha fazla para kazanması lazımdı. Futbol karın doyurmuyordu, artık meşin yuvarlağın peşinden koşacak vakti yoktu.

Daha fazla para kazanma umuduyla Rusya’ya gitti. Dönüşünde kimse elinden tutmadı ve futbol kariyeri artık tamamen kadro dışı kalmıştı.

Büyük aşkı futbolu unutmaya çalışırken, askerlik zamanı geldi. O da abileri gibi vatani görevini yapmak için askere gitti. Komando olmak ister misiniz? kutucuğunu hiç düşünmeden, gururla işaretledi. Komando oldu.

Başta Kuzey Irak olmak üzere birçok sınır ötesi operasyonda göğsünü vatanına siper etti. Ama acı kaderi için Türkiye sınırları içerisinde buldu.

Şırnak – Şenova’da yol emniyeti görevini icra ettiği sırada mayına bastı. Artık hayat Osman Çakmak için eskisi gibi olmayacaktı.

Hastanede gözünü açar açmaz ilk sözü, “Ne olur bacağımı kesmeyin, ben futbol oynamak istiyorum” oldu. Ancak doktorlar ve komutanları bu kararı Osman adına çoktan almışlardı bile…

Kaderin cilvesidir ki, ailesi için futboldan vazgeçen Osman Çakmak, bacağından vazgeçtiğinde futbola kavuştu. Bacağını kaybetmesi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la geçirdiği birkaç dakika ona bambaşka bir kapı açtı.

Osman Çakmak’ın yattığı rehabilitasyon merkezine gelen Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk değnekleriyle öne çıktı, "Komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun. Bölgeye gitmek istiyorum" dedi.

Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu ve "Vatan görevi illa vuruşarak olmaz oğlum. Vatan için mücadeleye devam etmek istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı." dedi.

O gün bugündür; Osman Çakmak, başarıdan başarıya koşan Ampute Milli Takımımızın kaptanlık pazu bandını taşıyor.