Osman Çakmak Kayserispor’un antrenmanını takip etti

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kayserispor’un akşam antrenmanını takip etti.

18 Kasım 2019, Pazartesi 20:28
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Osman Çakmak Kayserispor’un antrenmanını takip etti

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kayserispor’un akşam antrenmanını takip etti. Çakmak, teknik direktör Bülent Uygun’un antrenman coşkusu ve heyecanından faydalanmak için kente geldiğini belirtti.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdiklerinin altını çizen Çakmak, "Benim, Türk halkına borcum var. Ampute futbol, dünyada Türkiye’den sorulur. Bu sloganla devam edeceğiz. Bizim en büyük hedefimiz önümüzdeki Avrupa şampiyonası. Bu şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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