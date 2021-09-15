Osman Çakmak, İtalya maçında çok iddialı

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’ndaki ilk maçında D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Milli Takımımız, bugün kupadaki ikinci maçında saat 17.00'de İtalya ile karşılaşacak. Milliler'in hocası Osman Çakmak, bu kapışma öncesi FANATİK'e iddialı açıklamalar yaptı.

'Son damlasına kadar'

Çakmak şunları söyledi:

"Gürcistan maçındaki oyunumuz ve aldığımız skor, rakiplere bir mesaj niteliğindeydi. Sonuçta biz bu spor dalında lokomotif konumundayız. Her rakibe karşı aldığımız sonuçların önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi rakip İtalya. Gerekli analizlerimizi yaptık. 1. dakikadan 50. dakikaya kadar terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. 'Bizim Çocuklar' İtalya'dan EURO 2020'de 3 gol yediyse, 'Bizim Aslanlar' onları yarın (bugün) çok daha farklı yenerek rövanşı alacaklar. İnşallah lider olarak çeyrek finalde C Grubu'nun ikincisiyle oynayacağız. Biz son şampiyon olarak kupayı istiyor ve bu başarının tesadüf olmadığını göstermeyi amaçlıyoruz. Herkese, buranın patronunun biz olduğu mesajını vereceğiz."

Çağrı Davran







