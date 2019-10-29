Ampute Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çakmak, 11 yaşında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle futbola başladı. Çakmak, takımların farklı yaş gruplarında yıllarca forma giydi. Çocukluğunda milli takım maçlarını, Türk takımlarının Avrupa kulüpleriyle maçlarını izlerken orta sahada oynamayı, gol atmayı hayal eden Çakmak, futbolcu olmak için çocuk yaşta ailesinden ayrılarak 17 yaşında para kazanmak için Rusya'ya gitti. Daha sonra vatani görevi için askere giden Çakmak, terhisine 1 ay kala Şırnak'ta mayına basarak sol ayağını kaybetti. Çakmak, bu olayın kendisini hırslandırdığını ve vatanı için daha güzel işler yapmayı amaçladığını söyledi.

"TAKIM KAPTANI OLARAK KUPA KALDIRMAK AYRI GURUR"

Evli ve 3 çocuk babası Osman Çakmak, hastanede tedavi olduğu süreçte komutanının önerisiyle 11 yıl önce ampute futboluna başladığını anlattı. 2009 yılında milli takıma seçildikten 1 yıl sonra ilk resmi maçını Arjantin'de oynadığını anlatan Çakmak, "El Salvador ile oynanan ilk milli maçımda İstiklal Marşı'nı okurken ağladım. Ay yıldızlı formanın gururuyla heyecandan ağladım. 2017 Avrupa şampiyonu olduk. Ben defansta oynamama rağmen son saniye golüyle takımımı öne geçirdim. Turnuvada golüm yoktu ama son saniyede golü attım. Takım olarak Avrupa şampiyonu olduk. Takım kaptanı olarak o kupayı kaldırmak ayrı bir gururdu" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA KAÇIRDIĞIM PENALTI BENİ TEKNİK DİREKTÖR YAPTI"

Dünya Kupası'nda her maçta rakiplerine 4-5 gol attıklarını anlatan Osman Çakmak, kaçırdığı penaltı atışı sonrası Türkiye'nin şampiyonada ikincilik elde ettiğini hatırlattı. Finalde Angola ile karşılaştıkları maçı ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Angola karşısında iyi mücadele ettik ama top kale çizgisini geçmedi. Penaltılar sonunda yenildik ve ikinci olduk. Dünya Kupası'nda kaçırdığım penaltı sonrası maç bitince Türk halkından helallik istedim. Sonra milli takımlar teknik direktörü olmak nasip oldu. Avrupa Şampiyonası'nda attığım gol mü Dünya Kupası'nda kaçırdığım penaltı mı beni teknik direktör yaptı? Bunun cevabı açık. Gururluyum, mutluyum. Sahada bir Osman Çakmak var iken şimdi hırsımı futbolcu arkadaşlarıma daha çok aşılamak için ağabeyleri, hocaları olarak görev yapıyorum" dedi.

"AMPUTE FUTBOLU DÜNYADA TÜRKİYE'DEN SORULUR"

Milli takımlar teknik direktörü olarak hedeflerini anlatan Osman Çakmak, şöyle konuştu:

"İdmanda bile iki takım yapıyorum. As olarak belirlediğim takımın kaybetmesine tahammülüm yok. Avrupa Şampiyonası'nda da olumsuz bir olay yaşanmazsa en büyük hayalim kaptan olarak kazandığım Avrupa Şampiyonası kupasını teknik direktör olarak kaldırmak. Bir tesadüftür, iki isteyince olur, üç başarıdır. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi olduk, dünya şampiyonu olmamız lazım. Önümüzde ilk Avrupa Şampiyonası var, onu kazanmak, sonra da dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur. Dünya şampiyonluğu Türkiye'ye yakışır."

Türkiye'de Dünya Kupası organizasyonu yapmayı planladıklarını belirten Çakmak, "2022'de Dünya Kupası'nın Türkiye'de yapılmasını hedefliyoruz. 36 ülkeye bunun davetini gönderip, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

DHA