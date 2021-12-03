Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli takım futbolcuları Ankara Şehir Hastanesi’nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamındaki farkındalık etkinliklerine katıldı. Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Osman Çakmak, "Engelli kardeşlerimin değil, engelli kardeşlerimin ailelerinin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Var olan bir engele ülkemizin gücü yettiği kadar destek olduk ve 2017 yılında 45 bin kişiyle bir engelli müsabakası oynayarak dünyada bir farkındalık oluşturduk. Bu engelleri aşabilmek için bizim ne yapmamız lazım? Öncelikle devlet desteği ve sağlık çalışanlarımızın desteğini alıyoruz. Onun için biz Avrupa şampiyonu olduğumuzda dedik ki sağlık çalışanlarımıza ve 19 Eylül Gaziler Günü’nde gazilerimize hediye ediyoruz. Bu işi başaranlarda yüzde 85’i engelli olan kardeşlerimiz. Biz de diyoruz ki, 'Hayat önümüze çıkan her türlü engeli aşmaya müsait'" ifadelerini kullandı.

"2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağımız için şimdiden çalışmalara başladık"

2022 Dünya Kupası çalışmaları hakkında bilgi veren Çakmak, "2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağımız için şimdiden çalışmalara başladık. Dün itibariyle bir toplantı yaptık ve şimdiden dedik ki, 'Size uzanan her mikrofonda öz güveninizi ortaya koyarak, evet 2022 Dünya Kupası’nın ev sahibiyiz, çok çalışacağız, planlı çalışacağız ve şampiyon olacağız' deyin. Biz misafirperver bir ülkeyiz. Önce misafirperverliğimizi göstereceğiz. Havaalanı inişinden, otellerde ağırlanması ve gidişine kadar. Ondan sonra futbolun gerçeklerini yansıtan; karakterini ve ruhunu ortaya koyan bir milli takım olacak. Savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya kadar, topu fazla rakibe vermeden, rakip fazla yorulmasın yorulan biz olalım diyoruz. Antrenman planlamamızı yaptık. Biz antrenmanlarda ter, müsabakalarda da sevinç gözyaşları dökeceğiz" şeklinde konuştu.

İHA