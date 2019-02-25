91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Gecede ödül alan yapımlar ve kazandıkları alanlar ise şöyle:
EN İYİ FİLM
En iyi film Oscar'ını Yeşil Rehber (Green Book) filmi kazandı
En iyi yönetmen Oscar'ının kazananı Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu.
EN İYİ YÖNETMEN
Meksikalı yönetmen üçüncü Oscar'ını kazandı.
EN İYİ KADIN OYUNCU
En iyi kadın oyuncu Oscar'ını The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman aldı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer adaylar:
Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Viggo Mortensen
EN İYİ FİLM ŞARKISI ÖDÜLÜ
KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
Diğer adaylar:
All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
KAZANAN: BlacKkKlansman
Diğer adaylar:
The Ballad Of Buster Scruggs
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
The Favourite
First Reformed
Roma
Vice
EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Skin
Diğer adaylar:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: First Man
Diğer adaylar:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Bao
Diğer adaylar:
Animal Behavior
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
EN İYİ KURGU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Vice
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
EN İYİ SES MİKSAJI
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
Roma
A Star Is Born
EN İYİ SES KURGUSU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
Black Panther
First Man
A Quiet Place
Roma
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
A Star Is Born
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
KAZANAN: Vice
Diğer adaylar:
Border
Mary Queen of Scots
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
KAZANAN: Black Panther