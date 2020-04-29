Corona virüs salgını sinema dünyasını altüst etmeye devam ediyor. Onlarca dev bütçeli filmin vizyon tarihleri değişirken aralarında Cannes Film Festivali'nin de bulunduğu birçok festival iptal oldu. Sinema salonları kapalı olduğu için yüzlerce film vizyona giremedi.

Corona virüs son olarak Oscar ödüllerini de vurdu! Oscar'ları dağıtan Akademi, salgın yüzünden birçok film vizyona giremediği için ödüle aday olma kriterlerinde çok önemli bir değişiklik yaptı.



