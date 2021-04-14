Arjantin'in dünyaca ünlü takımı Boca Juniors'a transfer olmaya hazırlanan Manchester United'lı Edinson Cavani'ye Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez'den uyarı geldi.

Tabarez, milli takımdan öğrencisi olan Cavani'nin kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cavani, Arjantin'e gitmemeli. Avrupa'da kalıp daha rekabetçi bir ortamda futbol kariyerini sürdürmeli" ifadelerini kullandı.

Tabarez gibi düşünmüyor

Oscar Tabarez'in yardımcısı Mario Rebello ise Mart ayında 2 De Punta'ya verdiği bir röportajda "Cavani'nin kendini en rahat hissettiği yerde oynaması bizim için iyi olur. Boca ya da daha iyi olduğu başka bir yer olması benim için hiç fark etmez. Ona ritim ve rekabet içinde sahip olmalıyız" görüşünde bulunmuştu.

20 maçta 7 gol attı

Edinson Cavani, Manchester United ile bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.