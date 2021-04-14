Oscar Tabarez: Cavani, Boca Juniors'a gitmemeli
Manchester United'dan ayrılıp Arjantin ekibi Boca Juniors'a transfer olmaya hazırlanan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi milli takım teknik direktörü Oscar Tavares uyardı. Cavanin'nin Boca Juniors'a gitmemesi gerektiğini savunan Tabarez, 34 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da üste seviye bir takımda kariyerini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.
Arjantin'in dünyaca ünlü takımı Boca Juniors'a transfer olmaya hazırlanan Manchester United'lı Edinson Cavani'ye Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez'den uyarı geldi.
Tabarez, milli takımdan öğrencisi olan Cavani'nin kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cavani, Arjantin'e gitmemeli. Avrupa'da kalıp daha rekabetçi bir ortamda futbol kariyerini sürdürmeli" ifadelerini kullandı.
Tabarez gibi düşünmüyor
Oscar Tabarez'in yardımcısı Mario Rebello ise Mart ayında 2 De Punta'ya verdiği bir röportajda "Cavani'nin kendini en rahat hissettiği yerde oynaması bizim için iyi olur. Boca ya da daha iyi olduğu başka bir yer olması benim için hiç fark etmez. Ona ritim ve rekabet içinde sahip olmalıyız" görüşünde bulunmuştu.
20 maçta 7 gol attı
Edinson Cavani, Manchester United ile bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 7 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.